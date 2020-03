Corona of niet: Vishandel Steyaert heropent donderdag na vier weken verbouwingen Joeri Seymortier

25 maart 2020

12u31 0 Aalter Vishandel Steyaert in de Stationsstraat in Aalter heropent morgen, donderdag 26 maart, na meer dan vier weken sluiting door verbouwingswerken.

De viswinkel in de Stationsstraat bestaat dertig jaar. Er werd sinds 28 februari grondig verbouwd. De heropening moest een groot feest worden, maar door de coronacrisis wordt het een ‘stille heropening’. “Na dertig jaar was het hoogtijd om alles eens te vernieuwen. We hebben heel het interieur ondersteboven gehaald”, zeggen Bart en Sofie Van Holderbeke van Vishandel Steyaert. “Het wordt donderdag een ‘stille heropening’. We zouden de mensen eigenlijk een drankje en hapje aanbieden, maar dat kan nu natuurlijk niet door de coronamaatregelen. Maar we zijn al blij dat we na meer dan vier weken sluiten opnieuw kunnen openen, en dat mensen in Aalter-centrum weer verse vis kunnen kopen. Onze leveranciers hebben beloofd dat alles beschikbaar is, dus we zullen met ons volledig gamma kunnen starten.”

De openingsuren van de vernieuwde Vishandel Steyaert blijven behouden. Enkel gesloten op zondagnamiddag en maandag.