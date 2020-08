Corona krijgt echte tradities niet klein: café Domino viert tiende verjaardag spaarkas Joeri Seymortier

06 augustus 2020

10u55 9 Aalter Café Domino in Aalter heeft de tiende verjaardag gevierd van de spaarkas. Een traditie die je in steeds minder cafés nog vindt.

Corona krijgt niet alles klein. In het café Domino van Sofie Arickx hangt nog altijd een spaarkas aan de muur. Elk voorjaar wordt de ‘kas gelicht’ en krijgen de honderd spaarders hun centen op een groot feest. Maar dat moest dit jaar anders. “Voor de tiende verjaardag van de spaarkas hadden we een groot feest voorzien, maar dat kon niet door corona”, zeggen Sofie Arickx, voorzitter Florien Van Laere en secretaris Jochen Van Belle. “Honderd mensen samenbrengen kan niet. Maar we wilden de mensen ook niet zomaar een omslag met hun geld geven. Net toen het nog mocht hebben we tien avonden kunnen organiseren, met telkens een bubbel van tien. Zo kon de tiende verjaardag toch nog een beetje gevierd worden.”

Vroeger was de spaarkas in een café bedoeld voor de mannen, om er hun zwart geld in te steken, zonder dat ‘moeder de vrouw’ er iets van wist. Sofie Arickx van Domino

Maar wat is een spaarkas nu eigenlijk? “Een traditie die vroeger in veel cafés leefde”, zegt Sofie. “Vroeger was de spaarkas in een café bedoeld voor de mannen, om er hun zwart geld in te steken, zonder dat ‘moeder de vrouw’ er iets van wist. Vandaag is het voor de spaarders vooral een goede reden om minstens één keer per maand naar de Domino te komen, en minstens 5 euro in hun gleufje te steken. Spaar je een maand niet, dan moet je een boete van 5 euro betalen. Met dat boetegeld doen we op het einde van het jaar iets leuks, samen met alle spaarders.”

Petanque

Café Domino blijft in deze coronatijden niet bij de pakken zitten, en blijft creatief ondernemen. Achteraan in de tuin werden twee splinternieuwe petanquebanen aangelegd. Nu buitenactiviteiten de norm zijn, een ideale ontspanning. Elke donderdagavond kan je in Domino ook spaghetti en moussaka eten. Binnenkort komt er een nieuwe stretchtent boven het terras. Er zijn ook drie kaartclubs, maar die staan door de corona wel nog even on hold.