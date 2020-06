Corona houdt ondernemer niet tegen: Zwaaikom Zomerbar opent eind juni weer in grote boomgaard Joeri Seymortier

08 juni 2020

09u30 21 Aalter Niels Wyckstandt uit Aalter gaat deze zomer dan toch voor een nieuwe editie van de Zwaaikom Zomerbar. Eind juni gaan de deuren open.

Door de coronacrisis heeft hij er even over getwijfeld, maar Niels Wyckstandt en zijn team beslissen nu toch om zijn Zwaaikom Zomerbar deze zomer te openen. Dat gebeurt aan de Zwaaikomhoeve in het Jezuïetengoed in Aalter.

“We hebben beslist om onze Zwaaikom Zomerbar deze zomer dan toch open te doen, en dat vanaf eind juni”, zegt Niels Wyckstandt. “We zullen een circulatieplan op punt stellen zodat veiligheid gegarandeerd kan worden. We hebben het voordeel dat we onze loungebanken in onze grote boomgaard ver uit mekaar kunnen zetten. De klanten zullen ook deze zomer de kans krijgen om onze Agapanthustuin te bezoeken. De collectie wordt voor deze editie nog uitgebreid.”

Info op de Facebookpagina ‘De Zwaaikomhoeve’.