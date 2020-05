Containerparken van Knesselare en Ursel blijven nog even dicht Joeri Seymortier

21 mei 2020

09u25 0 Aalter Het ‘containerpark’ van Knesselare en het groeninzamelpunt in Ursel blijven door de coronacrisis nog een tijd gesloten.

Door de coronacrisis moesten alle containerparken in Vlaanderen wekenlang dicht. Het containerpark van Aalter-centrum is ondertussen weer geopend onder voorwaarden. In Knesselare en Ursel blijven die voorlopig nog dicht.

“Dat zal ook nog een tijdje zo zijn”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “De containerparken zijn weer open, maar onder strikte regels waarbij veel afstand moet gehouden worden. Dat kunnen we best en veilig organiseren op het park van Aalter. Naast ons containerpark in Knesselare zit ook nog steeds het triagecentrum in de sporthal. Zolang dat triagecentrum nog stand-by moet zijn van de overheid, is het niet verstandig om ook mensen naar die buurt te sturen met hun afval. Zolang de coronamaatregelen van hogerhand van kracht zijn, zullen de parken in Knesselare en Ursel dus nog gesloten blijven. Iedereen kan vlotjes op het recyclagepark van Aalter-centrum terecht. Met groenafval kan je daar zo terecht, voor het recyclagepark moet je een afspraak maken.”