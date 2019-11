Containerpark Knesselare blijft in 2020 zeker open (maar later is onzeker) Joeri Seymortier

04 november 2019

21u48 4 Aalter Het containerpark van Knesselare en het groenpark van Ursel blijven in 2020 nog open voor de inwoners.

Gemeenteraadslid Paul Beheyt (Vlaams Belang) vroeg het schepencollege om tekst en uitleg, omdat hij gehoord had dat de containerparken in Knesselare en Ursel zouden sluiten. “Nog maar eens afbouw van de dienstverlening in Knesselare en Ursel”, zegt Paul Beheyt. “De compensatie zou een uitbreiding zijn van het containerpark in Aalter. Er zijn nu al lange wachtrijen aan de containerparken van Aalter. Wat gaat eigenlijk nog verdwijnen in Knesselare en Ursel? Ik zie dat als schijfjes tot de volledige uitkleding. Zo valt het minder op.”

Schepen Kris Ally (CD&V) bevestigt dat de containerparken van Knesselare en Ursel in 2020 nog open blijven. “We maken ondertussen een analyse van hoe de parken vandaag gebruikt worden”, zegt schepen Ally. “Wij onderzoeken alle mogelijke alternatieven. De uitbreiding in Aalter komt er zeker, en daar willen we beter inzetten op een goede recyclage van materialen. Afbouwen van dienstverlening in Knesselare? Er is nog nooit zo hard gewerkt in Knesselare en Ursel als nu.”

Ook Pieter De Crem (CD&V) weerlegt de kritiek. “Bekijk binnenkort ons meerjarenplan maar eens goed. Maar liefst zestig procent van de nieuwe investeringen gaat naar de oude gemeente Knesselare”, zegt De Crem nog.