Comeback Airshow Ursel uitgesteld naar 2021 Joeri Seymortier

08 april 2020

17u16 0 Aalter De coronacrisis trekt ook een streep door de comeback van de Airshow Ursel, die normaal op 27 en 28 juni zou plaats vinden.

Ursel Avia zou voor het eerst in jaren nog eens voor een echte airshow zorgen op het vliegveld van Ursel bij Aalter. Maar de organisatie wordt uitgesteld tot 2021. “Het is in de huidige situatie onmogelijk geworden om verder te werken naar een succesvolle Ursel Avia 2020”, zegt Jo Van de Woestyne. “De gezondheid en veiligheid van ons publiek, medewerkers, deelnemers en iedereen die erbij betrokken is, primeert absoluut. We moeten hierin onze volle verantwoordelijkheid nemen. We voelden ongelooflijk veel enthousiasme van iedereen. Dat zal ons motiveren om verder te doen en iedereen in 2021 een prachtige airshow te kunnen presenteren.”