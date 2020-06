Collegiaal in coronatijden: café Duivenlokaal wacht op concullega en heropent pas vrijdag Joeri Seymortier

08 juni 2020

Aalter Café Duivenlokaal in Lotenhulle bij Aalter gaat vandaag nog niet open en wacht tot vrijdag om de eerste pint te tappen.

Vrijdag opent in Lotenhulle het nieuwe café De Flandrien 97 (dat kon je hier al lezen). Buurvrouw Christiane Verschaeve wacht bewust ook tot vrijdag om haar café Duivenlokaal weer open te doen. “Er zijn in Lotenhulle maar twee cafés meer, dus het is beter om overeen te komen en samen vanaf vrijdag open te doen”, zegt Christiane Verschaeve. “Of we het een beetje zien zitten? Het wordt afwachten wat het zal worden. Wij zijn een dorpscafé waar de mensen nog aan de toog zitten, en waar de klanten elkaar aan de toog trakteren. Nu per twee aan een tafeltje moeten zitten, wordt een heel andere sfeer. Gelukkig is het zomer en kunnen we ook ons terras gebruiken. Maar ik hoop dat een cafébezoek toch snel weer normaal zal kunnen gebeuren. Met mijn klanten aan de toog, dus”, zegt Christiane nog.