Cogetama Fest palmt Hemelrijkpark twee dagen in Joeri Seymortier

13 augustus 2019

09u25 0 Aalter Cogetama Fest in Knesselare maakt zich op voor de vierde editie van het parkfeest in Knesselare: op donderdag 15 en zaterdag 17 augustus.

Knesselare is nog in de ban van het overlijden van dorpsgenoot Bjorg Lambrecht, maar Cogetama Fest gaat gewoon door. “Het is altijd de bedoeling geweest om de mensen van Knesselare samen te krijgen. Op momenten als deze is dat meer dan ooit nodig”, zeggen de organisatoren.

Op donderdag 15 augustus wordt Cogetama Fest in het Hemelrijkpark geopend door de plaatselijke fanfare Willen is Kunnen en WIKit. Daarna optredens van Bal Merklez, Agent 00 Funk, Zebra’s are timeless, NAFT en Dj Flavour Drop. Foodstands van lokale chefs maken het feest compleet. Nieuw dit jaar is een apart podium met een eigenzinnige selectie theatervoorstellingen voor kinderen. Je ziet er onder andere Solocircus Hoetchatcha, Meneer zee en De Charel.

Op zaterdag 17 augustus opent het park zijn deuren voor een iets kleiner feestje. Er is dan een live optreden van Dhont & the Hitmen en Dj-sets door René Opsedee en CRōWN.

Alle info op de Facebookpagina van Cogetama Fest.