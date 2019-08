Cogetama Fest: en dan wordt Aalter plots Knesselare-Zuid Joeri Seymortier

15 augustus 2019

16u09 0 Aalter Cogetama Fest zorgt vandaag, donderdag 15 augustus, voor heel wat gezelligheid in het Hemelrijkpark in Knesselare.

Cogetama Fest is niet het grootste festival van het Meetjesland, maar misschien wel het gezelligste. Na tien moeilijke dagen in Knesselare strooit het festival donderdag weer wat gezelligheid over het dorp. Tussen de bomen kan je genieten van heel wat muziek, en lekkere eetstandjes. Op de t-shirts van de mannen van Eetalage veranderde Aalter voor de gelegenheid zelfs heel even in Knesselare-Zuid. “Een grap die al jaren meegaat op het muziekfestival Werchter”, zegt Broes Tavernier van Eetalage. “Elk jaar heb je daar een groep muziekliefhebbers van Aalter en een groep van Knesselare. Netjes gescheiden. Tijdens het weekend komen we wel al altijd een half uurtje bij mekaar om te verbroederen. Daar is de naam Knesselare-Zuid destijds ontstaan. En omdat Knesselare tijdens Cogetama Fest de hotspot van Aalter is, veranderen we onze gemeentenaam maar al te graag even in Knesselare-Zuid.”

Cogetama Fest loopt nog heel de dag, gratis in het Hemelrijkpark in Knesselare.