Cobofisk voor tweede jaar op rij in de prijzen Joeri Seymortier

18 juni 2019

11u58 4 Aalter Fiscaal adviesbureau Cobofisk uit Aalter heeft de Yuki Award gewonnen, en wordt gelauwerd voor hun vooruitstrevendheid inzake digitalisering van de boekhouding van hun klanten.

Nadat Fiscaal adviesbureau Cobofisk vorig jaar de Yuki Award voor de snelste groeier inzake digitalisering van boekhoudingen in ontvangst mocht nemen, viel het kantoor dit jaar opnieuw in de prijzen bij Yuki. “We mochten de Belgische Yuki-trofee inzake ‘product leadership’ in ontvangst nemen”, zeggen Luc en Lennert Coopman. “Dat wil zeggen dat we de beschikbare technologie zo optimaal mogelijk voor onze klanten ingezet hebben. 2019 is duidelijk een kantelmoment in de relatie tussen ondernemer en boekhouder. Alerte ondernemers zijn tot het inzicht gekomen dat het maandelijks of driemaandelijks naar de boekhouder brengen van de facturen, compleet achterhaald is.”