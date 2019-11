Clown Broccolini organiseert grote Sinterklaasshow (en schenkt opbrengt aan goede doel) Joeri Seymortier

18 november 2019

09u42 0 Aalter Clown Broccolini organiseert op zondag 24 november een Sinterklaasshow in de feestzaal in de Cardijnlijn in Aalter-Brug.

“Dit jaar brengt clown Broccolini een nieuwe show, en de komst van de Sint mag zeker niet ontbreken”, zegt Roy Verheyde van de vzw Ambivents. “Er is heel de middag animatie voor de kinderen en hun ouders. Na de komst van Sinterklaas, is er nog een gastoptreden van Aalternaar Jason Bradley, die momenteel vaak te zien is op Ment TV. De opbrengst van de show gaat naar de vzw Pinocchio, een organisatie die zich inzet voor kinderen met brandwonden.”

Kaarten kosten 10 euro, inclusief show, een pannenkoek en een drankje. Kinderen onder de tien jaar gratis. De kinderen krijgen ook een geschenkje van Sinterklaas.

Info: 0472/82.49.86.