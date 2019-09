Cinema Capitole maakt plaats voor 20 appartementen Joeri Seymortier

02 september 2019

18u03 7 Aalter Er komt dan toch een nieuw bouwproject op de plaats van Cinema Capitole, in de Stationsstraat in Aalter.

Cinema Capitole in Aalter sloot in maart 2017 de deuren. De filmzaal zou plaats maken voor een nieuw bouwproject, maar twee jaar lang was er niets te zien. Nu zijn er toch plannen om de cinema te slopen, en twintig appartementen en twintig garageboxen in de plaats te bouwen. Op de benedenverdieping van het nieuwe bouwproject worden in de voorliggende plannen woongelegenheden voorzien en geen winkelruimtes.

Cinema Capitole werd in 1957 opgestart en was zestig jaar lang de dorpscinema van Aalter. Het was de laatst overgebleven bioscoop van het Meetjesland, maar ook die kon niet gered worden. Zowel de cinema als het bijhorende hotel zouden nu gesloopt worden.

“Niet gezond”

Groen Aalter vond in 2017 al dat de gemeente meer had moeten doen om de cinema te redden en heeft ook nu bedenking bij de nieuwe plannen. Ook al is het een privé-initiatief. “Momenteel loopt een openbaar onderzoek voor de afbraak van de Cinema Capitole en de bouw van twintig appartementen en evenveel garageboxen”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “De Stationsstraat is de centrumstraat van Aalter. Maar de straat evolueert steeds meer naar een woonstraat en een verbindingsbaan. Niet echt gezond voor een bloeiend centrum. Het had anders gekund. Een cinema en hotel brengen leven in het centrum. Goed voor de handelaars, goed voor het toerisme en goed voor de mensen die graag naar de film gaan. Jammer dat de oproep van Groen, om creatief na te denken over de toekomst van deze site, niet werd opgevolgd door het gemeentebestuur van Aalter. Een gemiste kans door gebrek aan visie op de ontwikkeling van het centrum”, vindt Schauvliege.