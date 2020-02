Chauffeur heeft geluk bij kettingbotsing tussen vrachtwagens: “Kon veel slechter afgelopen zijn” Wouter Spillebeen

04 februari 2020

16u06 18 Aalter Drie vrachtwagens zijn deze middag rond 14.30 uur op elkaar ingereden op de Knokkebaan (N44) ter hoogte van het kruispunt met de Brugstraat. De drie chauffeurs liepen slechts lichte verwondingen op, maar het kon makkelijk veel slechter afgelopen zijn.

De aanrijding gebeurde toen de eerste chauffeur bruusk moest remmen voor overstekende voetgangers. De twee achterliggers konden niet op tijd stoppen en reden achteraan op hem in. “Een van de vrachtwagens was een betonpomp”, duidt korpschef van politiezone Aalter Peter Ponnet. “De arm van die pomp is door de cabine van de achterligger gegaan. Als de chauffeur een halve meter meer naar links had gereden, dan was het ongeval waarschijnlijk dodelijk geweest. Nu vielen er slechts lichtgewonden.” De schade aan de vrachtwagens is dus spectaculair, maar de chauffeurs komen er nog goed van af.

Door het verkeersongeval was de rijrichting naar het rond punt ter hoogte van Aalter-Brug meer dan een uur lang versperd. De politie voorzag een omleiding door chauffeurs via het andere baanvak te laten rijden. Toch ontstond er heel wat hinder op de N44.