Centrumwerken Aalter naderen einde, maar het houdt niet op: Brouwerijstraat bijna open, maar Lostraat moet dicht Joeri Seymortier

20 oktober 2019

12u38 0 Aalter De centrumwerken in Aalter naderen hun einde. De Brouwerijstraat is afgewerkt en moet enkel nog twee tot drie weken uitharden. Ook op de Boomgaard wordt het laatste stukje aangelegd. Maar de verkeershinder zit er daardoor nog niet op. Begin november wordt de Lostraat afgesloten voor werken aan het afrittencomplex E40.

Twee jaar lang waren er grote wegenwerken in het centrum van Aalter. De werken startten in de Bellemstraat, schoven dan op naar de Boomgaardstraat en de Boomgaard, om dan begin dit jaar in de handelskern van Aalter te belanden. De doortocht op de as van de Stationsstraat en de Lostraat is al een tijdje weer open, en de voorbije weken werd aan de laatste fase in de Brouwerijstraat gewerkt. En ook daar is er nu goed nieuws.

“De nieuwe rijweg in de Brouwerijstraat tussen de Markt en de Sint-Gerolflaan zit er helemaal in”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dat korte strookje heeft iets langer geduurd dan verwacht. Er moesten stenen bij besteld worden, en die worden in China gemaakt. Die bestelling liet iets langer op zich wachten, waardoor de werken even stilgelegen hebben. Maar goed: alle stenen zitten er nu in. De nieuwe rijweg moet nu nog twee tot drie weken uitharden en dan kan de Brouwerijstraat weer opengesteld worden als toegangspoort naar het centrum van Aalter. Wellicht na de herfstvakantie zal het verkeer daar weer door kunnen. Het is beter dat we alles iets langer laten uitdrogen, dan dat we te vroeg zouden open stellen en de nieuwe rijweg meteen zouden beschadigen.”

Boomgaard

Ondertussen wordt ook op de Boomgaard verder gewerkt aan het allerlaatste stukje van de centrumwerken. Het stukje rijweg dat links van het oud gemeentehuis lag, wordt nu een verharde grasstrook die tot aan de Stationsstraat zal komen. Ook de voetpaden worden daar nog vernieuwd. Wanneer ook die werken achter de rug zijn, zitten de centrumwerken van Aalter er definitief op.

De warenhuizen in het begin van de Lostraat blijven bereikbaar, zowel van op het afrittencomplex als uit de richting van het centrum Patrick Hoste, waarnemend burgemeester

Maar daarmee is de verkeershinder in Aalter nog niet achter de rug. Ten vroegste vanaf 4 november wordt de Lostraat afgesloten. Dat is nodig voor de werken aan het afrittencomplex E40. “Het afsluiten van de Lostraat gebeurt van begin november tot halfweg december”, zegt burgemeester Hoste. “In de Lostraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Je zal van op het Rond Punt wel nog de Lostraat kunnen inrijden, maar niet meer van de Lostraat naar het afrittencomplex kunnen. De winkels in het begin van de Lostraat blijven tijdens de werken wel perfect bereikbaar. Je zal de warenhuizen kunnen bereiken via het afrittencomplex, en ook via het centrum. Wanneer je de parking van de winkels verlaat, zal je wel richting centrum moeten rijden, en zal je tijdelijk niet naar de E40 kunnen. We willen dat die werken half december klaar zijn, zodat de warenhuizen voor de feestperiode opnieuw helemaal bereikbaar zijn”, zegt Patrick Hoste nog.