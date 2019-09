Centrumwerken Aalter bijna klaar: Bakker Gozin doet na jaar bakkerij weer open Warme bakker gaat bakkerij en foodtruck combineren Joeri Seymortier

17 september 2019

14u21 3 Aalter Bakker Vincent Gozin uit de Bellemstraat in Aalter doet op zondag 22 september de deuren van zijn bakkerij weer open. Een jaar lang bleef de bakkerij dicht door de centrumwerken in Aalter. Hij kocht een foodtruck en ging de markten doen. “De klanten bleven vragen om de winkel toch weer open te doen. Nu de werken bijna voorbij zijn, gaan we ervoor”, zegt Gozin.

De vernieuwing van het centrum in Aalter heeft bijna twee jaar lang voor veel hinder gezorgd. Niet in het minst bij de handelaars. Bakker Vincent Gozin nam zelfs de drastische beslissing om zijn bakkerij te sluiten. “De werken aan de nutsleidingen zijn in november 2017 gestart, dus we zijn ondertussen bijna twee jaar verder”, zegt Vincent Gozin. “In het begin lukte het nog om de klanten door de werf te sturen, maar eenmaal de putten een meter diep werden, moest ik een oplossing zoeken. Ik heb de winkel een jaar geleden gesloten en mijn medewerkster Anouchka en ikzelf zijn met een foodtruck op de markten gaan staan. Het was dat of gaan werken, want in de winkel zou ik het afgelopen jaar amper iets verkocht hebben. Wie komt er nu door diepe putten vol modder om een brood te kopen?”

Te koop

De foodtruck was de oplossing en Gozin stelde zijn winkelpand te koop. “Het staat nog altijd te koop, maar ik keer wel terug naar de winkel”, zegt de warme bakker. “Dat is echt op vraag van de klanten. We gaan de winkel enkel in de voormiddag openen en gaan ook nog de beste markten overhouden. We gaan voor het beste van de twee werelden. Ik heb het voorbije jaar echt heel veel geleerd en heb veel respect gekregen voor marktkramers. Het is een harde stiel, maar het is ook een hechte familie. Ik heb het de voorbije twee jaar niet gemakkelijk gehad, maar door familie en vrienden ben ik er weer bovenop gekomen. Ik had ooit zeven personeelsleden, maar nu gaan Anouchka en ik het voorlopig alleen proberen. Voor vrijdag en zaterdag zoeken we wel nog hulp in de winkel.”

Laatste fase

Ondertussen zitten de centrumwerken in de laatste fase en wordt er gewerkt in de Brouwerijstraat tussen de Markt en kinderkledingzaak Missy Muis. “Tegen het kermisweekend zal die strook niet afgewerkt geraken”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het voetpad aan de kant van De Genieter is wel klaar, dus zo kunnen de kermisgangers van de Markt naar de Aard. Ook aan de overkant zal het voetpad grotendeels klaar zijn. De hele werken moeten ten laatste tegen eind oktober klaar zijn.”

Bakkerij Gozin heropent op zondag 22 september. De openingsuren zijn van 7 tot 12 uur in het weekend en van 7 tot 13 uur op weekdagen. Gesloten op dinsdag en donderdag. De foodtruck staat op woensdagvoormiddag ook nog op de Markt in Aalter, op vrijdag op de markt van Ruiselede en op zaterdagnamiddag op de Boerenmarkt in Aalter.