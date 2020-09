CD&V met Vivaldi of met N-VA? Wij vroegen het de waarnemend burgemeester van Aalter: “Grootste partij moet erbij” Joeri Seymortier

09u10 2 Aalter Moet CD&V kiezen voor Vivaldi of toch een regering met N-VA? HLN.be vroeg het aan een pak Vlaamse CD&V-burgemeesters.

De partijtop van CD&V moet binnenkort kleur bekennen. Gaan ze voor Vivaldi of toch liever een regering met de N-VA erbij? Uit een rondvraag van onze krant blijkt dat het overgrote deel van de CD&V-burgemeesters kiest voor de N-VA.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter, die in zijn gemeente minister Pieter De Crem vervangt, zegt ook liever een regering met N-VA te zien. “N-VA is nog altijd de grootste partij, dus mij lijkt het logisch dat de grootste partij aan Vlaamse kant mee bestuurt op nationaal niveau”, zegt Patrick Hoste. “In Aalter hebben wij al jaren een kartel met N-VA en dat werk hier perfect. Waarom het nationaal niet zou lukken met N-VA, is mij eerlijk gezegd een raadsel. Wij weten natuurlijk niet wat in Brussel aan die onderhandelingstafel allemaal gezegd wordt. Daar speelt wellicht veel meer mee, dan dat wij hier aan de basis allemaal weten. Politiek in Brussel is heel iets anders dan politiek in de Dorpsstraat.”