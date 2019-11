Carpoolparking E40 Aalter wordt zee van beton, zonder groen (en daar heeft gemeente goede reden voor) Joeri Seymortier

14u04 0 Aalter De carpoolparking aan het nieuwe afrittencomplex E40 in Aalter wordt een betonnen vlakte, zonder ook maar één boompje of stukje haag.

De carpoolparking aan de E40 in Aalter is bijna afgewerkt, maar het valt op dat in het concept geen groen voorzien is. “Daar is een goede reden voor”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Wanneer je op zo’n parking groen voorziet, dan maak je meteen ook hoekjes waar mensen met slechte bedoelingen zich kunnen verstoppen. De carpoolparking zal onder permanent cameratoezicht staan. Wanneer je dan bomen zet, dan kan er achter die bomen van alles gebeuren wat de camera niet ziet. Toezicht en controle is de enige mogelijkheid om zaken op zo’n carpoolparking onder controle te houden. Aan de rand van de parking zal wel nog een groenscherm komen, zodat de parking toch wat afgesloten wordt.”

Vlaams Belang dringt erop aan om er geen snelwegparking van te maken, omdat er dan gevreesd wordt voor een asielzoekersproblematiek. Dat er een ANPR-camera op de parking komt, is voor het Belang een goede zaak. “Het wordt een carpoolparking die enkel voor wagens bedoeld is. Vrachtwagens zullen niet op de parking kunnen en mogen”, zegt waarnemend burgemeester Hoste nog.