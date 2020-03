Cara (11) maakt kaartjes om anderen op te vrolijken: “Stuur ze naar zieken, ouderen of wie een schouderklopje kan gebruiken” Joeri Seymortier

27 maart 2020

08u56 0 Aalter Cara Claeys (11) uit Knesselare ontwerpt ‘troostkaartjes’ die je dan in deze coronatijden kan sturen naar ouderen of eenzamen.

Cara is overdag bezig met haar schooltaken, maar wil zich in deze coronacrisis ook inzetten voor andere mensen. Ze begon zelf kaartjes te ontwerpen en liet ze afdrukken. “Wie wil kan zo’n pakketje kaartjes krijgen, en kan dan kaartjes sturen naar zieken, eenzamen of mensen die een schouderklopje kunnen gebruiken”, vertelt Cara. “Wie mijn kaartjes wil, kan een mailtje sturen naar mijn mama. De pakketjes worden dan aan het hek gehangen, en kunnen meegenomen worden. Op die manier hebben we geen contact met de mensen en houden we het veilig. Ik lag begin deze maand zelf nog in het ziekenhuis met een longontsteking, dus we mogen geen risico nemen. Ondertussen werden al een 300-tal kaartjes verspreid. De pakketjes zijn gratis, maar af en toe vinden we wel een centje in de brievenbus. Niet de bedoeling, maar met dat geld laten we dan wat kaartjes bijdrukken.”

Wie een pakketje troostkaartjes wil, kan sturen naar Vens.micheline@gmail.com.

