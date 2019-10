Campina niet opgezet met bezoek activisten: “Zuivel niet zo diervriendelijk als je denkt” Bite Back voert uur lang actie voor bekende koe op gevel Campina Joeri Seymortier

11u50 18 Aalter Een dertigtal dierenrechtenactivisten van Bite Back hebben donderdagvoormiddag actie gevoerd voor de zuivelfabriek Campina in Aalter. Ze willen dat de zuivelindustrie meer inzet op plantaardige producten. Campina werd symbolisch gekozen omdat het de grootste zuivelproducent van ons land is. Het bedrijf was niet blij dat de activisten hun actie op privéterrein voerden.

De mannen en vrouwen van Bite Back hielden het bij een stille protestactie met borden en spandoeken. Ze gingen staan voor het hoge opslagmagazijn van Campina Friesland in de Venecolaan in Aalter, net omdat daar een metershoge koe op geschilderd staat. Een verantwoordelijke van Campina probeerde de actievoerders rustig te overtuigen om het privéterrein te verlaten en de actie op straat te voeren. Maar de activisten bleven gewoon staan.

‘Als melk door moeders wordt gemaakt, waar zijn hun kalfjes dan …?’ stond er te lezen op grote spandoeken. Het was de lancering van de campagne Uitgemolken, waarmee Bite Back de komende maanden door Vlaanderen trekt. “Waarom bij Friesland Campina? Friesland Campina is het zesde grootste zuivelconcern van de wereld met een omzet van 12 miljard euro”, zegt Benjamin Loison van Bite Back. “In tegenstelling tot andere grote zuivelconcerns zet Friesland Campina niet in op plantaardige alternatieven. Een glas melk is niet zo diervriendelijk als de meeste mensen denken. Voor de miljardenomzet van een zuivelfabriek worden bijna 1,7 miljoen melkkoeien uitgemolken. Tot ze zodanig opgebruikt zijn dat ze worden afgevoerd naar het slachthuis. Om melk te produceren, moeten kalfjes geboren worden. Maar waar blijven die allemaal? In België worden er jaarlijks zo’n 150.000 stierkalveren van melkkoeien geslacht. Een ‘neveneffect’ van de zuivelindustrie waar zelden over gesproken wordt. Stiertjes zijn een bijproduct in de zuivelindustrie; omdat ze geen melk geven. Ze worden vaak op acht maanden vetgemest om te dienen als kalfsvlees. Zuivel is een dier-, milieu- en mensonvriendelijk product dat toch zwaar gesubsidieerd wordt. Wij vragen een transitie naar een rechtvaardiger landbouwmodel”, zegt Loison nog.

Vooruitstrevend

Bij Campina Aalter zijn ze niet opgezet met het bezoek. “We hebben er vooral een probleem mee dat de actie op ons privéterrein gevoerd wordt”, klinkt het in de fabriek. “Jammer dat wij als bedrijf geviseerd worden. We verschillen natuurlijk van mening met de actievoerders. Wij zijn op veel vlakken vooruitstrevend. Onze melk komt van koeien die in de weide lopen. We zijn een coöperatieve en werken dus nauw samen met de boeren die ons de melk leveren. Ook op vlak van milieu doen we veel inspanningen. We zijn binnenkort de eerste grote fabrikant die de plastic rietjes aan de brikjes zal vervangen”, klinkt het nog.

Meer info over de actie op www.biteback.org/uitgemolken.