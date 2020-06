Café ’t Dorp in Ursel sluit de deuren (maar dat heeft niets met corona te maken) Joeri Seymortier

03 juni 2020

12u31 4 Aalter Café ’t Dorp in Ursel sluit definitief de deuren. Cafébaas Gino kiest voor een andere toekomst.

Maandag mogen alle cafés in ons land eindelijk weer open na een verplichte sluiting door het coronavirus. Maar in Urseldorp in Ursel bij Aalter zal café ’t Dorp de deuren niet meer openen. De beslissing heeft volgens de cafébaas wel niets met corona te maken, maar was al eerder gemaakt. “Dit is voor mij het moment om iets anders te gaan doen”, zegt cafébaas Gino. “Ik heb veel geleerd, en mij soms bezeerd. Maar het verhaal van café ’t Dorp is nu geschreven. Deze beslissing heeft niets met corona te maken, wat de mensen ook mogen beweren. Ik wil graag iedereen bedanken die me trouw is gebleven, in goede maar vooral ook in de kwade dagen. Het leven gaat verder voor iedereen. Dit is dan ook geen vaarwel, maar wel tot ziens. In deze coronatijden kan ik bij het afscheid niet veel meer doen, dan mijn klanten een digitale knuffel geven”, klinkt het nog.