Café Reno heropent op 7 september in Oostrozebeke Joeri Seymortier

28 augustus 2019

11u13 2 Aalter Christophe Coddens en zijn vrouw Vaness uit Aalter heropenen op zaterdag 7 september hun café Reno, maar doen dat wel in Oostrozebeke.

Christophe en Vaness stonden zes jaar lang achter de toog van café Reno op de Markt in Aalter. Het koppel kwam met brouwerij Haacht niet tot een nieuwe overeenkomst, en besliste daarop om andere uitdagingen te zoeken. Ze openen een nieuw café in het West-Vlaamse Oostrozebeke. Ook daar zal hun zaak café Reno heten. Reno is de naam van hun overleden zoontje, en die naam dragen ze dan ook altijd mee.

Op zaterdag 17 augustus wordt in het café in Aalter een groot afscheidsfeest gehouden. Nu is het tijd voor de nieuwe stap. “De opening van café Reno vindt plaats op zaterdag 7 september om 18 uur, in de Kalbergstraat 118 in Oostrozebeke”, vertelt Vaness De Schryver. “We kijken er naar uit om ook onze klanten uit Aalter daar eens terug te zien.”