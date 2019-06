Café De Litanie verbouwd en uitgebreid: bruine kroeg wordt nu ook restaurant Joeri Seymortier

01 juni 2019

08u39 7 Aalter Café De Litanie, het oudste café van Knesselare, zit helemaal in het nieuw. Pieter en Sabien Steyaert zetten nu extra in op het restaurantgedeelte.

De gevel van het café op De Plaats werd helemaal vernieuwd. Er werd ook een nieuwe keuken gebouwd, voor nieuw sanitair en een extra eetgedeelte gezorgd, en ook het terras achteraan is sterk uitgebreid. De bruine kroeg is vanaf nu ook een lekker restaurant. “We hebben grondig verbouwd en leggen ons nu ook meer toe op eten”, zegt Pieter Steyaert. “Je kan hier terecht voor pakweg ribbetjes of een lekkere hamburger, maar ook voor scampi, een vispannetje of een gevarieerde veggieschotel. We serveren natuurlijk nog altijd heel wat bieren, en daar past onze barfood perfect bij. Ook het terras achteraan is een pak groter en opener geworden, met een trampoline voor de kindjes.”

Info: www.cafelitanie.com.