Cadeautjes blijven toestromen: 100 bloempakketten voor bewoners en personeel Veilige Have Joeri Seymortier

24 april 2020

12u56 2 Aalter De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter hebben honderd bloempakketten gekregen, als steun in deze coronatijden.

Lieve Pattyn uit Aalter is marketing directeur bij geneesmiddelenproducent EG, en mocht vanuit het bedrijf een regionaal initiatief steunen. “Als Aalternaar wou ik tonen dat we alle mensen van Veilige Have, zowel het personeel als de bewoners, een warm hart toedragen in deze uitdagende tijden”, zegt Lieve Pattyn. “Om hen een hart onder de riem te steken en hen in de bloemetjes te zetten, heb ik vrijdagochtend honderd bloempakketten geschonken . In elk hartje zitten tien tulpenbollen, die zullen uitgroeien tot rode tulpen. Dit is een regionaal initiatief dat gesteund wordt door het bedrijf EG.”