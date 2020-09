Busrit tussen Aalter en Maldegem binnenkort 8 minuten korter: lus door Knesselare wordt geschrapt Joeri Seymortier

29 september 2020

10u11 0 Aalter Een busrit tussen Aalter en Maldegem wordt volgend jaar maar liefst 8 minuten korter. De lus door het dorp van Knesselare wordt geschrapt.

De Lijn wil vanaf volgend jaar minder stops op de hoofdassen, zodat de grote busverbindingen korter en vlotter worden. “Tussen Maldegem en Aalter krijg je daardoor acht minuten minder reistijd”, zegt Ann Depoortere (Groen). “Een goede zaak voor wie van Aalter naar Maldegem wil, maar wel jammer dat de bus niet meer door Knesselare zal rijden. Wie in Knesselare de bus Aalter-Maldegem wil nemen, zal dus tot aan de N44 moeten komen. Daar wordt wel nog gestopt. Er zullen dus meer mensen en kinderen door de Veldstraat fietsen, dus die moet echt veiliger gemaakt worden. En nog een vraag aan De Lijn: er zijn echt meer bussen nodig tussen Knesselare en Eeklo.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) gelooft in het nieuwe vervoersplan van De Lijn. “Het plan gaat in deze eerste fase over de grote verbindingen van De Lijn”, zegt Hoste. “Aalter komt daar goed uit, met vlotte verbindingen naar Maldegem, Eeklo, Deinze en Tielt. Nu wordt aan de hoofdassen gewerkt, en in een tweede fase worden ook de kleinere verbindingen tussen de dorpen aangepakt.”