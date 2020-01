Bus komt vast te zitten in plantenperk Wouter Spillebeen

27 januari 2020

16u31 2 Aalter Een lijnbus heeft zich deze voormiddag vastgereden op de parking van basisschool Sint-Franciscus in Knesselare.

De chauffeur kwam vast te zitten in de zachte ondergrond van een plantenperkje in de Kloosterstraat en kon daardoor niet verder rijden. Een kraanwagen moest ter plaatse komen om de bus uit de benarde situatie te hijsen. Omdat de werken naast de rijbaan gebeurden, was er geen verkeershinder.