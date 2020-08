Buitenschoolse kinderopvang zet voluit in op buiten spelen: “Alleen binnen als het echt niet anders kan” Joeri Seymortier

31 augustus 2020

13u56 1 Aalter De kinderen van de buitenschoolse kinderopvang in Aalter zullen dit najaar meer dan vroeger buiten moeten spelen.

Op 1 september heropenen niet alleen de scholen, maar ook de buitenschoolse kinderopvang in Aalter draait vanaf dan weer op volle kracht. “Alle filialen gaan opnieuw open, met de nodige maatregelen om de veiligheid van de kinderen en het personeel optimaal te garanderen”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “We zullen in het najaar maximum inzetten op het buiten spelen. Ook wanneer het iets minder warm is, kan dat perfect met een jas of een sjaal. Zoveel mogelijk buiten spelen, is een goede preventiemaatregel in de strijd tegen de bestrijding van het coronavirus.”

Vanaf 1 september is ook het busvervoer terug dat de Knesselaarse schoolkinderen van en naar de gemeentelijke kinderopvang brengt.