Buddyproject tegen vereenzaming in Aalter, Maldegem en Wachtebeke Joeri Seymortier

20 augustus 2019

13u10 0 Aalter De OCMW’s van Aalter, Maldegem en Wachtebeke bouwen samen een nieuw project uit om de vereenzaming tegen te gaan.

De drie OCMW’s zijn op zoek naar vrijwilligers voor het nieuwe buddyproject ‘Arm in arm, zij aan zij’. “Bij het buddyproject wordt een ‘buddy’ of vrijwilliger één op één verbonden aan een sociaal kwetsbaar persoon”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA) van Aalter. “Het duo maakt tijd om op vaste tijdstippen af te spreken. Als buddy bied je in eerste instantie een luisterend oor. Sociaal contact staat centraal in het project. Het duo krijgt de vrijheid om zelf te beslissen wanneer ze afspreken en wat ze doen. Je kan naar de film gaan, wandelen, of gewoon koffie drinken. Het doel van het project is om het sociaal netwerk van de deelnemers terug op te bouwen of te versterken.”

Als vrijwilliger ben je minstens 18 jaar en kun je regelmatig afspreken met je deelnemer. Als vrijwilliger volg je ook verschillende vormingen en intervisiemomenten.

Info: arminarmzijaanzij@outlook.be of 0470/60.24.45.