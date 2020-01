Broodjeszaak Seven ‘O Clock sluit de deuren, en gaat online verder Joeri Seymortier

22 januari 2020

12u00 0 Aalter De broodjeszaak Seven ’O Clock in de Stationsstraat in Aalter sluit de winkel, en gaat enkel online verder op bestelling.

Seven ‘O Clock was destijds de eerste echte broodjeszaak in Aalter. Ondertussen is er een pak concurrentie bij gekomen, en kan je in het centrum van Aalter op minstens vier plaatsen verse belegde broodjes kopen. De uitbaters nemen de beslissing om de winkel te sluiten, maar de zaak Seven ‘O Clock blijft wel bestaan. “Wij hebben besloten de winkel definitief te sluiten”, zetten de zaakvoerders op Facebook. “We gaan ons enkel toeleggen op online bestellingen en leveren aan bedrijven. Wij danken al onze lieve klantjes voor de leuke babbels en de steun voor de afgelopen jaren. Vrijdag 31 januari is onze laatste dag.”