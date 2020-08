Brokje Griekenland in Aalter: ‘Feta en Olijven’ opent zomerse pop-upbar Joeri Seymortier

11u40 4 Aalter Wie niet op vakantie wil, kan in Aalter een nieuw brokje Griekenland ontdekken. Delicatessenzaak ‘Feta en Olijven’ opent een zomerse pop-upbar.

Rasechte Grieken Aris en Julie hebben al anderhalf jaar hun delicatessenzaak ‘Feta en Olijven’ in de Stationsstraat in Aalter. Nu openen ze ook een zomerse pop-upbar waar je van de echte Griekse keuken en lekkere drankjes kan genieten. Ze doen dat in de tuin van de vroegere broodjeszaak Seven ‘O Clock. De tuin is te bereiken via de Boomgaardstraat. Schuin over de bibliotheek herken je de ingang aan de Griekse vlag die wappert.

Authentieke keuken

“We willen in het najaar een Griekse brasserie openen in het pand van de vroegere broodjeszaak, maar nu houden we al een pop-up in de tuin”, zeggen Aris en Julie. “Je kan hier ouzo drinken of van een wijntje genieten. We serveren ook de authentieke Griekse keuken met baby-calamares, gebakken sardines, dorade of roodbaars. We hebben hier nergens een diepvries staan, dus alles is hier altijd dagvers.”

De pop-uptuin is open op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 18.30 uur. Op zondag en maandag vanaf 12 uur. De delicatessenzaak in de Stationsstraat is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 13 uur en van 16 tot 18 uur. Reserveren voor de pop-up kan op 0476/44.78.04.