Briljanten jubileum: Raymond en Louisa vieren 65ste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

19 juli 2019

16u01 1 Aalter Raymond Grammens (88) en Louisa Verscheure (86) uit Ter Weibroek in Aalter zijn 65 jaar getrouwd en hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd.

Raymond en Louisa trouwden in 1954, voor toenmalig burgemeester Maurice De Vreese van Knesselare. Het briljanten koppel kreeg twee zonen: Jean-Luc en Jean-Pierre. Er zijn ook drie kleinkinderen en ook al een achterkleinkind.

“Dit jaar hebben we in Aalter maar liefst 24 koppels die 65 jaar getrouwd zijn”, zegt schepen Dirk De Smul. “Er zijn dit jaar ook vier koppels die 70 jaar getrouwd zijn, en zelfs een koppel dat 75 jaar getrouwd is. Dat moet hier echt wel goede grond en gezonde lucht zijn in Aalter”, knipoogt De Smul nog.