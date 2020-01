Brandweer rukt uit voor kwajongensstreek Didier Verbaere

29 januari 2020

22u26 0 Aalter De brandweer rukte woensdagavond omstreeks 21 uur massaal uit voor een melding van een woningbrand in Ursel bij Aalter. Het bleek loos alarm.

Een aantal jongeren had er vuurtje gestookt en wat papier in brand gestoken. Een getuige meende dat er een wing vuur had gevat en alarmeerde de hulpdiensten. De politie onderzoekt de zaak.