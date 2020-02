Brandweer Meetjesland waagt zich aan de #ladderchallenge Joeri Seymortier

05 februari 2020

08u36 0 Aalter Enkele brandweermannen volbrachten met succes de #ladderchallenge in de brandweerkazerne van Aalter. Minister Pieter De Crem kwam hen aanmoedigen.

Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en dus ook bevoegd voor brandweer, ging een kijkje nemen in de kazerne van zijn thuisgemeente Aalter. Daar zag hij hoe zijn brandweermannen zich aan de #ladderchallenge waagden. Deze uitdaging circuleert op het internet, overal zie je filmpjes en foto’s opduiken van brandweermannen die zich tussen de sporten van een ladder wringen. Een aartsmoeilijke opdracht, waar je vooral behendig en lenig voor moet zijn.

De internethype waaide over uit het Verenigd Koninkrijk. “Mocht er ooit iemand aan getwijfeld hebben: er is geen enkele reden om te denken dat alleen buitenlandse brandweermannen de #ladderchallenge tot een goed einde kunnen brengen”, zegt minister De Crem. “De afgelopen dagen werden ook topprestaties geleverd door onder andere Hulpverleningszone Oost en Hulpverleningszone Waasland. Ook in Aalter is het gelukt. Onze pompiers zijn ons vertrouwen meer dan waard. Het vergt immers veel ervaring om de uitdaging tot een goed einde te brengen.”