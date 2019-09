Bovenverdiepingen kinderopvang Lobolleke in Lotenhulle krijgen bestemming Joeri Seymortier

06 september 2019

09u22 0 Aalter De gemeente Aalter gaat de twee verdiepingen boven de nieuwe kinderopvang Lobolleke in Lotenhulle inrichten.

In het voorjaar van 2018 opende de gemeente Aalter de nieuwe kinderopvang van Lotenhulle. De pastorie in het dorp werd verbouwd, en de gemeente investeerde 800.000 euro. In het nieuwe meerjarenplan dat voorgesteld werd, staat nu nog eens 370.000 euro ingeschreven voor het gebouw van Lobolleke. “We gaan nu de twee verdiepingen boven de kinderopvang inrichten”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Op de eerste verdieping gaan we de plaatselijke muziekmaatschappij van Lotenhulle een nieuwe stek geven. Op de tweede verdieping gaan we dan extra vergaderruimte voor onze Lootse verenigingen maken. Zo wordt de oude pastorie binnenkort nog meer het bruisend hart van ons dorp”, zegt De Smul nog.