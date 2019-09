Bouwonderneming Vandenbussche wil zoveel mogelijk werknemers op de fiets Anthony Statius

18 september 2019

17u33 3 Aalter Bouwonderneming Vandenbussche wil zoveel mogelijk werknemers op de fiets krijgen. In het kader van de Week van de Mobiliteit spoort het familiebedrijf uit Aalter op donderdag 19 september, de dag van het woon-werkverkeer, hun medewerkers extra aan om het vooropgestelde doel van 10.000 gefietste kilometers te halen tegen eind oktober.

Tijdens de Week van de Mobiliteit wil bouwonderneming Vandenbussche haar fietsproject een extra boost geven. Dit project houdt in dat de medewerkers van begin mei tot eind oktober samen 10.000 kilometer fietsen. De medewerkers kunnen hiervoor fietsen huren of aankopen bij het bedrijf of ervoor kiezen om gebruik te maken van een poolfiets of plooifiets.

“Wij zetten hard in op duurzaamheid”, zegt operationeel directeur Kristof Defruyt. “Naast duurzame mobiliteit zijn we ook bezig met afvalverwerking en we sporen onze medewerkers aan om correct te sorteren. Deze acties vullen reeds eerder gelanceerde acties aan, onder andere de oprichting van diverse loop- en wandelgroepjes tijdens de middagpauze, een kledinginzameling via een verzamelcontainer van Wereld Missie Hulp en projectmatige steun aan diverse goede doelen uit de omgeving van Aalter.

Meer info via www.vandenbusschebouw.be.