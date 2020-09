Bouwonderneming Vandenbussche krijgt trofee ‘Best Managed Company 2020’ Joeri Seymortier

21 september 2020

08u41 3 Aalter Algemene bouwonderneming Vandenbussche NV uit Aalter heeft de award van ‘Best Managed Company 2020’ in ontvangst mogen nemen.

Het bouwbedrijf werd door een onafhankelijke jury erkend als Best Managed Company 2020 vanwege haar duidelijke strategie, uitgebreide expertise, inzet en financiële prestaties. Vandenbussche is een van de acht nieuwe laureaten die het kwaliteitslabel ontvangt. “We zijn zeer trots dat we het kwaliteitslabel Best Managed Companies hebben ontvangen”, zegt CEO Kristof Defruyt. “Voor elk lid van de Vandenbussche bouwfamilie, dus voor elk van onze 170 medewerkers, is het mooi deel te mogen uitmaken van deze groep van uitmuntende bedrijven. Het erkent de veerkracht en wendbaarheid van onze organisatie.”