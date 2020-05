Bouwonderneming Vandenbussche is ‘Best Managed Company 2020’ (en werkt aan Belgische primeur) Joeri Seymortier

27 mei 2020

11u42 3 Aalter Algemene Bouwonderneming Vandenbussche in Aalter mag zich voortaan een ‘Best Managed Company 2020’ noemen.

Het Aalterse bedrijf Vandenbussche is een van de acht nieuwe laureaten die het kwaliteitslabel ontvangt. Het bedrijf krijgt dat volgens het juryrapport voor hun heldere strategie, uitvoerige expertise, engagement en financiële prestaties.

“We zijn zeer trots dat we het kwaliteitslabel Best Managed Companies hebben ontvangen”, zegt CEO Kristof Defruyt. “Onze bouwfamilie telt ondertussen 170 medewerkers. Dat we mogen deel uitmaken van deze groep van uitmuntende bedrijven erkent onze veerkracht en de wendbaarheid van de organisatie.”

Het bouwbedrijf heeft ook oog voor duurzame oplossingen. “We testen momenteel een mobiele stadsbatterij als alternatief voor de klassieke dieselgenerator. Die mobiele batterij is een primeur voor België. Ze zorgt voor minder CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast voor buurtbewoners en voor aangenamere werkomstandigheden”, zegt Kristof Defruyt nog.

Info: www.vandenbusschebouw.be.