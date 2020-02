Bouw nieuwe Taborschool Maria-Aalter start op 1 september Joeri Seymortier

11 februari 2020

21u42 4 Aalter Op 1 september van dit jaar wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe Taborschool in de Wingenestraat in Maria-Aalter. De nieuwe school kost 5,5 miljoen euro, waarvan de school zelf dertig procent moet betalen.

De nieuwe school komt op de site waar de kleuterschool zich momenteel bevindt. Er wordt gebouwd op een terrein van meer dan 6.200 vierkante meter, achteraan begrensd door een groene zone. Op de turnzaal na worden alle bestaande gebouwen gesloopt. De bestaande turnzaal wordt gerenoveerd en kan in de toekomst ook een functie hebben voor de lokale gemeenschap. Aan de bestaande turnzaal wordt een grote eetruimte gebouwd, met een uitgeruste keuken. Ook dat stuk van de school kan ter beschikking gesteld worden aan verenigingen uit het dorp. De klassen komen in een 70 meter lange nieuwbouwvleugel met twee bouwlagen en plat dak. Tijdens de bouwwerken zullen de lessen gebeuren in tijdelijke klascontainers.

Lokalen gebruiken

“Dit project is een meerwaarde voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap van Sint-Maria-Aalter”, zegt directeur Wim Van Hevele. “Het groene karakter van de gemeente komt terug in de kleuraccenten van het gebouw en in de groenruimte errond. Kleuters en lager schoolkinderen zullen niet langer op gescheiden afdelingen les volgen. Het open karakter van het gebouw laat toe dat kinderen op verschillende plekken en in wisselende verbanden spelen, leren en samenwerken.”

Broeders van Liefde

Het schoolbestuur van de Taborscholen gaat ook voor een integratie van de vzw in de organisatie van de Broeders van Liefde. Zij worden de nieuwe bestuurders van de drie Taborscholen in Aalter: die van Maria-Aalter, Bellem en Aalter-Brug. Op 1 september 2020 zullen alle vrije basisscholen van groot-Aalter daardoor één scholengemeenschap vormen.

De school van Maria-Aalter telt momenteel 230 kinderen, waarvan 67 kleuters en 163 lagere schoolkinderen.