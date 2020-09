Borduursters uit Aalter werken mee aan ‘Tapijt van Assenede’: Erna, Marie-Christine en Denise borduren samen 561 uren Joeri Seymortier

06 september 2020

21u23 2 Aalter Drie vrouwen uit Aalter hebben een tafereel gemaakt voor het ‘Tapijt van Assenede’, een borduurwerk dat 100 meter lang moet worden.

Een pak borduursters uit Assenede en omgeving zijn al enkele jaren aan het borduren aan een wandtapijt van 100 meter, dat het 750 jaar oude verhaal Floris en de Blancefloer moet vertellen. Drie vrouwen uit Aalter hebben nu ook een tafereel afgeleverd: borduursters Erna Van den Hende uit Ursel, Marie-Christine Lefèvre uit Knesselare en Denise Tanghe uit Knesselare. “Deze drie borduursters hebben samen 561 uren geborduurd aan dit naald-kunstwerk”, zegt voorzitter Annie De Smet. “Dit is het eerste doek dat volledig in de coronaperiode gemaakt is. Het doek en de borduurtafel verhuisden wekelijks van de ene naar de andere borduurster.”

De borduursters uit Aalter zijn al langer betrokken bij het project. Ook Patricia Roelandts uit Knesselare en Leentje De Baets uit Knesselare, borduurden eerder al mee. “Zo werken we mee om het vroegste Vlaamse literaire erfgoed in de picture te brengen”, zegt Erna Van den Hende.

Info: www.tapijtvanassenede.be.