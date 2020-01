Boerenmarkt Aalter trakteert zaterdag alle klanten Joeri Seymortier

21 januari 2020

08u55 0 Aalter De Boerenmarkt van Aalter organiseert op zaterdag 25 januari hun nieuwjaarsreceptie, en trakteert alle klanten.

De Boerenmarkt op zaterdagmiddag is na vier jaar een vaste waarde geworden in Aalter. Van 13.30 tot 16 uur kan je elke week op de parking Aard aan hotel Orchidee langs de kraampjes van de landbouwers en lokale producenten kuieren. “Zaterdag trakteren we al onze vaste klanten en potentieel nieuwe klanten”, zegt mede-organisator Steven Devliegere. “Wij bieden iedereen een Hasseltse koffie, jenever of een biertje aan. De landbouwers en lokale producenten zorgen voor de hapjes. Iedereen is van harte welkom om zaterdag de inkopen te komen doen op onze wekelijkse Boerenmarkt. Het wordt nog gezelliger dan anders.”