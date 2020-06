Boek over Bjorg Lambrecht vertraagd door corona, ook Memorials schuiven door Joeri Seymortier

17 juni 2020

11u13 0 Aalter Het boek ‘Ik had een droom’ over de overleden renner Bjorg Lambrecht uit Knesselare bij Aalter zou deze maand uitkomen, maar dat wordt verschoven naar september.

De supportersclub van Bjorg Lambrecht heeft door de coronacrisis even stil gelegen, maar draait nu weer volop. “De schrijver en uitgever van het boek, hebben ook te lijden gehad onder de gevolgen van het coronavirus”, klinkt het bij het bestuur van de supportersclub. “Het boek zou deze maand uitkomen, maar dat lukt nu niet. Het boek wordt nu eind augustus of in september verwacht. De mensen die het boek al besteld hebben, krijgen persoonlijk nieuws. Of er een echt event kan komen bij de lancering van het boek, weten we nog niet.”

Memorials

De eerste Memorials Bjorg Lambrecht moesten in maart ook geschrapt worden. Er zijn nu nieuwe data geprikt. Voorlopig staan 29 en 30 augustus in de agenda. De eerste dag zou in Ursel gereden worden, de tweede dag in Knesselare. De wielerbond heeft de data al goedgekeurd. Er wordt nu nog samengezeten met de gemeente Aalter.