Blekkerbosfeesten Maria-Aalter: quiz, sneukelwandeling, openluchtmis en kindernamiddag

12 september 2019

De Blekkerbosfeesten in Maria-Aalter worden dit weekend gehouden, op het domein van de Broeders van Liefde.

Vrijdagavond 13 september wordt om 19 uur gestart met een quiz. Zaterdagavond 14 september is er de historische avondsneukelwandeling, met culinaire stops. Je kan inschrijven op verschillende tijdstippen, via info@blekkerbosfeesten.be of 0493/05.02.28.

Zondag 15 september is er om 11.30 uur een openluchtmis in het groene decor van het domein Menas. Nadien kan je genieten van het middagmaal in de tent, en vanaf 13.30 uur staan de feesten volledig in het teken van kinderen. Er zijn verschillende attracties, en de toegang is gratis. Voor de ouders zijn er foodtrucks en pop-upbars. Om 18 uur worden de feesten afgesloten.