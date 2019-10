Exclusief voor abonnees Bjorg Lambrecht is niet vergeten: supportersclub blijft bestaan en Memorial in de maak Joeri Seymortier

07 oktober 2019

11u43 2 Aalter Bjorg Lambrecht is niet vergeten. De fanclub uit zijn geboortedorp Knesselare heeft beslist om ook na de dood van Bjorg te blijven bestaan, en zal er alles aan doen om de nagedachtenis aan de betreurde renner levend te houden. Er wordt gedacht aan de organisatie van een Memorial Bjorg Lambrecht, er zijn nieuwe petjes gemaakt, en er zijn ook armbandjes van Bjorg in de maak.

5 augustus van dit jaar stond de wereld in Knesselare stil, toen de beloftevolle renner Bjorg Lambrecht na een val in de Ronde van Polen overleed. Twee maanden later beslist de supportersclub van Bjorg om hun werking verder te zetten en er voor te zorgen dat hun ‘grote kleine held’ nooit vergeten zal worden.

