Bistro Waves definitief voorbij: overname door faillissement Joeri Seymortier

14 september 2020

16u09 12 Aalter Het doek is definitief gevallen over het visrestaurant Bistro Waves op de Markt in Aalter. De zaak is failliet en er wordt een overnemer gezocht voor het pand.

Bistro Waves opende pas in maart vorig jaar de deuren in Aalter. Oud-Aalternaar Heidi Burvenich en Pascal Vanderwal –een visser in hart en nieren- bouwden er hun droomzaak uit. Door corona moest ook Bistro Waves in maart de deuren sluiten. Na de verplichte lockdown opende de zaak niet, toen door gezondheidsredenen van de uitbaters. Maar het restaurant is nooit meer opengegaan, en is nu failliet. Aan de ruiten hangen nu borden dat het restaurant over te nemen is.

Op de Markt van Aalter staat niet alleen Bistro Waves over te nemen. Ook het hoekpand van café Reno staat nog altijd leeg. De vorige kandidaat heeft afgehaakt, waardoor ook daar de bordjes weer uithangen. Er zouden opnieuw al enkele kandidaten zijn die interesse tonen.