BinckBank Tour rijdt donderdag 60 kilometer door Aalter: hier kun je de renners coronaproof aanmoedigen Joeri Seymortier

29 september 2020

15u29 0 Aalter De BinckBank Tour komt donderdag aan in Aalter, na een rit die in Philippine start. Aan de aankomst mag geen publiek staan, maar wel langs de drie plaatselijke rondes van twintig kilometer.

Supporteren aan de aankomstzone in de Europalaan mag niet op 1 oktober. “We hopen dat de wielerliefhebbers veilig uit elkaar supporteren langs het parcours van twintig kilometer door Aalter, dat drie keer gereden wordt”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De renners rijden Aalter rond 15 uur binnen en dan kan je Mathieu van der Poel en andere toppers anderhalf uur in onze gemeente zien. De drie plaatselijke ronden worden ook live uitgezonden op televisie, waardoor Aalter prachtig in beeld zal komen.”

Dit is het parcours

Maar waar kun je precies supporteren? Wij reden het parcours al eens voor je af. De renners komen Aalter binnengereden vanuit Ursel, langs de Middelweg naar de N44. Daarna rijden de renners door de Brugstraat en via de Venecolaan gaan ze het industriepark in. Via de Nijverheidslaan en de Leon Bekaertlaan gaat het via de Oostmolenstraat naar de Weibroekdreef. Over ‘de buize’ rijden de renners dan rechtsaf langs het spoor, via de Loskaaistraat en de Fatimastraat naar de Europalaan. Voorbij het gemeentehuis gaan ze over de rotonde van de Europatunnel naar de Brouwerijstraat om dan via Stratem en de Aalterstraat naar Maria-Aalter te rijden. Daar gaat het via de Blekkervijverstraat en Knesselaarsestraat, via de Maria-Aalterweg naar Hoekestraat in Knesselare. Dan gaat het via de Aalterseweg naar de Poezenhoek, om dan rechtsaf de Urselweg in te staan, terug naar de N44. Van daar rijden ze terug naar Aalter om de volgende plaatselijke ronden te malen. Meer info op www.binckbanktour.be.