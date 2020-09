BinckBank Tour komt nu zeker aan in Aalter, maar niemand mag naar aankomst: “Toch volop genieten van drie plaatselijke ronden” Joeri Seymortier

18 september 2020

12u13 0 Aalter Het is nu definitief: de BinckBank Tour komt op donderdag 1 oktober aan in Aalter. De koers gaat zeker door, maar door corona mag niemand aan de aankomst staan.

De organisatie van de koers zet het licht nu definitief op groen voor de editie 2020. Aalter betaalt 50.000 euro voor de aankomst van de BinckBank Tour, maar op 1 oktober zal geen enkele supporter aan de aankomstlijn in de Europalaan mogen staan. “Toch is dit zeker geen verloren investering”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De renners worden die dag al om 15 uur in Aalter verwacht en zullen dan anderhalf uur lang in de gemeente te zien zijn. Ze maken drie plaatselijke ronden van elk 21 kilometer, door verschillende dorpskernen van Aalter. De aankomstzone is door corona inderdaad publieksvrij, en ook het vip-gedeelte rond het gemeentehuis wordt helemaal geschrapt. De rennersbussen zullen ook afgezonderd worden, zodat de supporters daar niet bij kunnen. Je kan de wedstrijd ook gewoon volgen op televisie. Aalter zal anderhalf uur lang mooi in beeld komen, en ook dat is onbetaalbaar.”

In je bubbel

Toch moet het op 1 oktober een sportfeest worden. “We roepen iedereen op om te gaan supporteren langs het parcours van de plaatselijke ronden. Op de website van de BinckBank Tour kan je het parcours vinden, en kan je uitkiezen waar je graag met je bubbel zou gaan supporteren. We vragen ook dan om afstand te houden, en om een mondmasker te dragen als je op drukke plaatsen komt”, zegt schepen De Smul.

Volgend jaar

Volgend jaar heeft Aalter ook al een contract, maar dan voor een start van een wedstrijd van de BinckBank Tour. Hopelijk mag er tegen dan wel publiek aanwezig zijn bij de startceremonie.