BinckBank Tour Aalter-Aalter: geen volksfeest, wel prima promofilm voor gemeente Joeri Seymortier

01 oktober 2020

17u00 2 Aalter De BinckBank Tour die vandaag in Aalter gereden werd, is geen volksfeest geworden. De gemeente kwam wel anderhalf uur knap in beeld op televisie.

Normaal zou de rit Philippine-Aalter gereden worden, maar omdat Nederland sportief op slot gaat werden zeven plaatselijke ronden van elk 21 kilometer door Aalter gereden. Supporters waren bij start en aankomst verboden door corona, dus van een volksfeest zoals we dat in Aalter gewoon zijn bij een koers, was geen sprake. Langs het parcours stonden wel hier en daar wat mensen, vooral in de stationsbuurt en aan de Poezenhoek in Knesselare. Mads Pedersen kwam uiteindelijk als winnaar over de meet. “Dit is geen koers geworden zoals we die gewoon zijn, maar het is toch mooi geworden”, reageert schepen Dirk De Smul (CD&V). “We zijn trots dat we snel kunnen reageren hebben, en zowel start als aankomst konden organiseren. Onze gemeente is prachtig in beeld gekomen, het was een perfect veilig parcours en de supporters langs de weg hebben zich voorbeeldig gedragen.”