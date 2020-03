Bijkomende maatregelen tegen coronavirus: gemeentelijke gebouwen sluiten, dienstverlening blijft Anthony Statius

13 maart 2020

16u50 1 Aalter De gemeente Aalter neemt een aantal bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 3 april.

De volgende gemeentelijke gebouwen gaan op slot voor het publiek: de gemeentelijke ontmoetingscentra, de hoofdbibliotheek en de filialen, jeugdcentrum Kadans, sportpark Aalter-centrum, sportpark Flabbaert, sportcentrum Onderdaele, de jeugdlokalen, alle sportaccommodaties en cafetaria’s, voetbalkantines, het kasteel van Poeke, infopunt Drongengoed en het contactpunt Knesselare.

Alle activiteiten worden geannuleerd, alsook de gemeentelijke kampen. De wekelijkse woensdagmarkt en de Boerenmarkt gaan wel nog door.

De dienstverlening van de gemeente en het OCMW blijft gegarandeerd, in de eerste plaats telefonisch en online. Meer info over de maatregelen vind je via www.aalter.be/corona.