Bib Knesselare verhuist naar oud-gemeentehuis (en blijft langer open) Joeri Seymortier

15 juni 2020

15u56 1 Aalter De bibliotheek van Knesselare heropent morgen, op dinsdag 16 juni, in het oud gemeentehuis dat nu Contactpunt Knesselare heet.

De hoofdbibliotheek in Aalter is al een week open, maar in Knesselare is het wachten tot dinsdag 16 juni. “We hebben de bibliotheek verhuisd naar het Contactpunt, op De Plaats 14 in Knesselare”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “De boekenrekken staan op de benedenverdieping in de achterste ruimtes van het vroegere gemeentehuis, en boven ook in de oude raadzaal en het vroegere bureau van de burgemeester. We hebben de bib Knesselare niet alleen verhuisd, maar ook de openingsuren uitgebreid. Vroeger kon je 11 uur per week in de bib van Knesselare terecht, en nu is dat bijna 17 uur.”

Inleverbus

In de bib van Knesselare werd ook een zelfscanbalie geplaatst. Een medewerker helpt de bezoekers graag om het toestel te leren gebruiken. Voortaan kan je in Knesselare ook gebruik maken van een inleverbus, en je boeken dus 24 op 7 binnen brengen in de inleverbus, rechts aan de trap. Omdat de coronamaatregelen nog van kracht zijn, wordt het aantal bezoekers in de bib beperkt, en is de leeszaal ook nog niet open.

Hele zomer open

De bib van Knesselare heeft dezelfde openingsuren als het Contactpunt Knesselare: maandag van 16 tot 19 uur, dinsdag van 8.30 tot 12 uur, woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, en op donderdag van 16 tot 19 uur. De bib van Knesselare blijft de hele zomerperiode open om alle bezoekers de kans te geven voldoende leesvoer in huis te halen.