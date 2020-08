Bib in nieuw Kunstencentrum opent op zaterdag 19 september Joeri Seymortier

26 augustus 2020

13u37 1 Aalter De nieuwe hoofdbibliotheek van Aalter opent op zaterdag 19 september de deuren, in het nieuwe Kunstencentrum aan het station.

Door de verhuis van de hoofdbibliotheek naar het nieuwe Kunstencentrum, is er even geen bibliotheekdienstverlening van maandag 7 tot en met vrijdag 18 september. Alle bibliotheekvestigingen in de deelkernen blijven zeker ook al gesloten tot en met zaterdag 19 september. De hoofdbibliotheek in Aalter-centrum houdt tot zaterdag 5 september wel nog haar takeaway aan. Reserveren kan echter niet meer na donderdag 3 september.

“De hoofdbibliotheek in het nieuwe Kunstencentrum zal vanaf zaterdag 19 september geopend zijn”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “De bibliotheek in Ruiselede en de bibliotheek in het Contactpunt Knesselare gaan vanaf maandag 22 september weer open. De uitleenposten in de andere deelkernen starten vanaf 1 oktober opnieuw op, met respect voor de geafficheerde maxima van het aantal aanwezigen.”