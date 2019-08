Bib Aalter leent binnenkort ook computerspelletjes uit Joeri Seymortier

18 augustus 2019

11u40 0 Aalter Vanaf september zal je in de bibliotheek van Aalter ook computerspelletjes kunnen ontlenen.

Naast boeken, strips, cd’s en dvd’s biedt de bib binnenkort ook computergames aan. “De startcollectie zal bestaan uit een vijftigtal games voor Playstation 4 en Nintendo Switch”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “De collectie richt zich vooral op kinderen van 6 tot 14 jaar. De collectie bevat een aantal populaire games zoals Mario en Lego, aangevuld met iets minder bekende, originele en mooi gemaakte games. De volgende jaren wordt de collectie aangevuld met een aanbod voor volwassenen.”

De games krijgen een plaats in de hoofdbibliotheek in Aalter-centrum en kunnen, net als boeken, geleend worden voor drie weken. De uitleentermijn verlengen is mogelijk. Bij te laat indienen wordt een boete van 0,15 euro per dag per game gevraagd.